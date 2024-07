Malesia: Ripresa del turismo tra Cina e Malesia con la partecipazione di 12 province cinesi

13 Luglio 2024_ La ripresa del turismo tra Cina e Malesia è stata segnata dalla partecipazione di 12 province cinesi a una fiera del turismo. L'evento ha visto la presenza di numerosi operatori turistici cinesi, che hanno presentato le loro offerte per attrarre visitatori malesi. La fiera ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare i legami turistici e commerciali tra i due Paesi. La partecipazione delle province cinesi è stata accolta con entusiasmo dalle autorità malesi, che vedono in questo evento un segnale positivo per la ripresa del settore turistico. Lo riporta il 中國時報. La fiera si è svolta a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore turistico locale.