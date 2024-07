Malesia: Ripristinati gli scambi di prodotti agricoli con Taiwan

31 Luglio 2024_ Dopo la firma di un accordo, gli scambi di prodotti agricoli tra Malesia e Taiwan sono stati immediatamente ripristinati, segnando un passo significativo nella cooperazione economica tra le due regioni. Questo accordo è considerato cruciale per rafforzare i legami commerciali e promuovere lo sviluppo agricolo. Le autorità di entrambe le parti hanno espresso ottimismo riguardo ai benefici reciproci che deriveranno da questa intesa. La ripresa degli scambi è vista come un'opportunità per migliorare l'accesso ai mercati e aumentare la varietà di prodotti disponibili. La notizia è riportata da 中國時報. Questo accordo potrebbe anche influenzare positivamente le relazioni economiche più ampie tra Malesia e altre nazioni asiatiche.