Malesia: Riserve idriche a Penang ancora sotto il livello di sicurezza dopo le piogge di settembre

23 Settembre 2024_ Dopo otto mesi di siccità, le recenti piogge a Penang hanno aumentato i livelli d'acqua nei bacini di Ai Yi e Teluk Bahang, ma non sono ancora sufficienti per raggiungere il livello di sicurezza. Attualmente, il bacino di Ai Yi è al 58,3% della sua capacità, mentre quello di Teluk Bahang è solo al 31,3%. Le autorità idriche di Penang avvertono i cittadini di utilizzare l'acqua in modo responsabile, poiché i livelli critici sono definiti sotto il 30%. Il CEO della Penang Water Supply Corporation ha dichiarato che l'obiettivo è aumentare le riserve idriche prima della prossima stagione secca prevista per gennaio 2025, come riportato da 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Le tre principali dighe di Penang forniscono acqua a decine di migliaia di residenti, rendendo cruciale la gestione delle risorse idriche nella regione.