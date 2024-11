Malesia: Risolto il contenzioso legale tra Southern Steel e Danieli

08 Novembre 2024_ Southern Steel Bhd ha concluso un lungo contenzioso legale con l'azienda italiana Danieli & C Officine Meccaniche SpA, relativo alla costruzione di un impianto di produzione di acciaio. Le parti hanno firmato un accordo di risoluzione in cui Danieli pagherà a Southern HRC Sdn Bhd, una controllata di Southern Steel, €42.48 milioni. In cambio, Southern HRC trasferirà la proprietà dell'impianto a Danieli, ponendo fine a una disputa che durava dal 2016. Questo accordo segna un'importante svolta per entrambe le aziende, che ora possono concentrarsi sulle loro attività principali, come riportato da dagangnews.com. Danieli, con sede in Italia, è un leader mondiale nella fornitura di impianti e attrezzature per l'industria metallurgica.