Malesia: Ritrovato il corpo di Nur Farah Kartini dopo giorni di scomparsa

19 Luglio 2024_ Il mistero della scomparsa di Nur Farah Kartini è stato risolto con il ritrovamento del suo corpo, dopo essere stata dichiarata scomparsa il 10 luglio scorso. La famiglia e gli amici sono profondamente colpiti dalla sua tragica e inaspettata morte. Un amico ha descritto Nur Farah come una persona gentile e rispettosa, ricordando il suo aiuto durante un incidente a Tanjung Malim. Il corpo della giovane, originaria di Sarawak e ex studentessa dell'Università Pendidikan Sultan Idris (UPSI), è stato sepolto a Pekan, Pahang. Utusan Borneo riporta che la polizia ha arrestato un sospetto, un funzionario pubblico di 26 anni, e sta indagando il caso come omicidio. La comunità spera che Nur Farah Kartini ottenga giustizia.