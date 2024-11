Malesia: Sabah accoglie la decisione della Corte Suprema francese contro i pretendenti del Sultanato di Sulu

08 Novembre 2024_ Il governo del Sabah ha accolto con favore la decisione della Corte Suprema di Francia che ha respinto le rivendicazioni legali di un gruppo di individui che si dichiarano eredi del Sultanato di Sulu. Il Capo Ministro, Datuk Seri Hajiji Noor, ha espresso soddisfazione per questa notizia, comunicata dal Ministro per il Dipartimento del Primo Ministro (Legge e Riforma Istituzionale), Datuk Seri Azalina Othman Said. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per il governo del Sabah, che ha sempre contestato tali pretese. La questione del Sultanato di Sulu è storicamente complessa, poiché il sultanato, originario delle Filippine, ha legami storici con la Malesia. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo, un'importante fonte di informazione in Malesia.