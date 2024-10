Malesia: Sabah avvia un progetto pilota di pesca in alto mare per promuovere l'economia blu

20 Ottobre 2024_ Sabah ha lanciato un progetto pilota di pesca in alto mare della durata di tre mesi, volto a stimolare l'economia blu dello stato. La società Labuan Madani Marine Sdn Bhd, con oltre 30 anni di esperienza, ha ricevuto il permesso per utilizzare le proprie imbarcazioni, dopo aver ottenuto la licenza di pesca in alto mare. Il ministro dell'Agricoltura, delle Industrie Alimentari e della Pesca, Datuk Seri Dr Jeffrey Kitingan, ha presentato la licenza durante la Conferenza sull'Economia Blu di Sabah, promettendo ulteriori imbarcazioni se il progetto avrà successo. Il CEO di Labuan Madani Marine, Peter Chi Kain Sang, ha dichiarato che l'equipaggio della prima imbarcazione sarà composto interamente da malesi dopo un trasferimento di tecnologia. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il progetto mira a migliorare l'industria della pesca in alto mare e a creare opportunità di lavoro per i locali, contribuendo così all'economia dello stato.