Malesia: Sabah avvia un progetto pilota per aumentare l'autosufficienza del riso

13 Agosto 2024_ Il governo di Sabah ha lanciato un progetto pilota di 100 ettari per la coltivazione del riso a Kampung Ongkilan, con l'obiettivo di aumentare l'autosufficienza alimentare della regione. Il progetto, gestito dalla Sawit Kinabalu Group e dal Dipartimento dell'Agricoltura, mira a raggiungere un livello di autosufficienza del riso del 60% entro il 2030. Attualmente, Sabah ha bisogno di circa 400.000 tonnellate di riso all'anno, ma la produzione locale soddisfa solo il 20% della domanda. Il Chief Minister Hajiji Noor ha sottolineato l'importanza della sicurezza alimentare e ha invitato altre aziende a seguire l'esempio di Sawit Kinabalu. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il progetto, del valore di 5 milioni di RM, utilizzerà tecnologie avanzate, inclusi droni, per migliorare la produzione agricola nella regione.