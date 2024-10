Malesia: Sabah chiede maggiori fondi per lo sviluppo nel bilancio 2025

06 Ottobre 2024_ Il Chief Minister di Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, ha dichiarato che lo stato necessita di maggiori fondi per i progetti di sviluppo. Quest'anno, il governo federale ha assegnato a Sabah un budget di 6,6 miliardi di RM, escludendo i finanziamenti per progetti come l'autostrada Pan Borneo. Hajiji ha espresso la speranza che il governo federale aumenti l'allocazione per Sabah nel bilancio del 2025, previsto per essere presentato il 18 ottobre. Ha anche sottolineato l'importanza di comunicare al Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim le necessità di sviluppo dello stato. La notizia è riportata da The Borneo Post. Sabah è uno stato della Malesia situato sulla parte settentrionale dell'isola di Borneo, noto per la sua vasta superficie e le sue esigenze di sviluppo infrastrutturale.