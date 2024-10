Malesia: Sabah punta a raggiungere il 30% di aree protette entro il 2025

30 Ottobre 2024_ Il governo di Sabah ha annunciato l'intenzione di espandere le aree protette a circa 2,2 milioni di ettari, pari al 30% del territorio statale, entro il 2025. Il Capo Ministro Datuk Seri Hajiji Noor ha dichiarato che il Dipartimento delle Foreste di Sabah sta identificando ulteriori 220.000 ettari da designare come Aree Protette Complete (TPA). Negli ultimi 110 anni, il Dipartimento ha raggiunto significativi traguardi, aumentando le TPA a 2 milioni di ettari, ovvero il 27,3% della superficie totale di Sabah. Inoltre, il Dipartimento sta lavorando per modernizzare la legislazione forestale per affrontare le sfide contemporanee. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Sabah, uno degli stati della Malesia, è noto per la sua biodiversità e le sue foreste pluviali, che sono cruciali per la conservazione ambientale.