Malesia: Sabah punta sull'Economia Blu per valorizzare le risorse marine

10 Ottobre 2024_ Sabah, ricca di biodiversità marina, si prepara a diventare un leader nell'Economia Blu in Malesia. Il Capo Ministro di Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, ha dichiarato che il governo è impegnato a esplorare questa nuova economia per migliorare il tenore di vita dei cittadini. Le acque che circondano Sabah offrono un grande potenziale non solo per le risorse ittiche, ma anche per il petrolio e il gas. Inoltre, è stata istituita un'agenzia governativa, Sabah Mineral Management Sdn. Bhd. (SMM), per gestire le risorse minerarie della regione. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il 19 ottobre 2024, il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, inaugurerà la Conferenza Internazionale sull'Economia Blu di Sabah (SIBEC) 2024, un evento che mira a stimolare ulteriormente lo sviluppo economico della regione.