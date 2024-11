Malesia: Sarawak adotta il modello di sviluppo di Masdar City per Kuching

6 Novembre 2024_ Sarawak ha annunciato l'intenzione di adottare il modello di sviluppo urbano di Masdar City, situata ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, per il futuro di Kuching. Il Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha sottolineato l'importanza di questo approccio innovativo per la crescita sostenibile della capitale dello stato. Masdar City è un progetto pionieristico che mira a creare una città ecologica e sostenibile, utilizzando tecnologie avanzate per ridurre l'impatto ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la sostenibilità di Kuching, come riportato da Utusan Borneo. Sarawak, uno degli stati della Malesia, è noto per la sua ricca biodiversità e cultura, e punta a diventare un modello di sviluppo urbano sostenibile nella regione.