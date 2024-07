Malesia: Sarawak affronta emergenza siccità e incendi boschivi

27 Luglio 2024_ Il Comitato per la Gestione delle Catastrofi di Sarawak (SDMC) ha annunciato un incontro imminente per discutere le problematiche legate al caldo e alla siccità attuali. Il presidente del comitato, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, ha sottolineato la necessità di preparare le varie commissioni locali per affrontare la situazione, in particolare per quanto riguarda la carenza d'acqua. Durante questa stagione, alcune aree dello stato sono a rischio di incendi boschivi, mentre altre potrebbero affrontare difficoltà nell'approvvigionamento idrico. Uggah ha anche avvertito la comunità di evitare bruciature aperte che potrebbero aggravare la situazione, come riportato da The Sunday Post. Il comitato utilizzerà droni per monitorare la situazione e collaborerà con il Corpo dei Volontari del Popolo (Rela) per garantire una risposta rapida agli incendi.