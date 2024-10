Malesia: Sarawak avvia la costruzione di un nuovo aeroporto per attrarre investimenti

27 Ottobre 2024_ Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato l'avvio della costruzione di un nuovo aeroporto, un progetto strategico che sta attirando l'interesse degli investitori. Questo aeroporto, che sarà sviluppato dal governo di Sarawak, è parte di un'iniziativa più ampia che include anche lo sviluppo di porti e altre infrastrutture strategiche. Abang Johari ha sottolineato che l'aeroporto sarà progettato per gestire fino a 15 milioni di passeggeri all'anno, integrando tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza dei viaggiatori. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Il Premier ha paragonato lo sviluppo di Sarawak a quello di Dubai, evidenziando l'importanza di investimenti strategici per trasformare la regione in un hub di connettività.