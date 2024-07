Malesia: Sarawak chiede maggiore autonomia sanitaria al governo federale

2 Luglio 2024_ Il governo del Sarawak ha reiterato la richiesta di maggiore autonomia sanitaria al governo federale malese. Il Vice Premier Datuk Amar Dr Sim Kui Hian ha sottolineato la necessità di migliorare le infrastrutture sanitarie della regione, evidenziando un fabbisogno di 17 miliardi di RM per la riparazione e l'aggiornamento di ospedali e cliniche. Durante una visita ufficiale del Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim a marzo, è stato concordato che il governo del Sarawak finanzierà inizialmente le riparazioni, con successivo rimborso da parte del governo federale. Il Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha annunciato a giugno un'allocazione di 100 milioni di RM per migliorare le cliniche fatiscenti. Lo riporta The Borneo Post. Dr Sim ha anche menzionato i progressi nella ristrutturazione della clinica materna e infantile di Batu Kawa, finanziata con 300.000 RM dal Ministero della Salute.