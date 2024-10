Malesia: Sarawak Delta Geopark punta a diventare Unesco Global Geopark entro il 2026

07 Ottobre 2024_ Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato che sono in corso gli sforzi per ottenere il...

07 Ottobre 2024_ Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato che sono in corso gli sforzi per ottenere il riconoscimento del Sarawak Delta Geopark (SDGp) come Unesco Global Geopark entro il 2026. Tra le azioni previste, vi è l'invito di esperti Unesco per valutare il valore geologico del geoparco. Abang Johari ha sottolineato che il processo di riconoscimento è simile a quello che ha portato al riconoscimento del Mulu National Park e del complesso archeologico delle grotte di Niah. Una volta riconosciuto, il SDGp diventerà il terzo geoparco Unesco in Malesia, affiancandosi ai già riconosciuti Langkawi e Kinabalu. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il SDGp, dichiarato geoparco nazionale nel 2022, si estende su 3.112 km² e comprende una varietà di geositi unici, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della regione.