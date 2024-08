Malesia: Sarawak implementa misure per lo sviluppo delle infrastrutture rurali

15 Agosto 2024_ Il governo di Sarawak ha introdotto misure rigorose per garantire l'efficace realizzazione dei progetti di sviluppo, in particolare...

15 Agosto 2024_ Il governo di Sarawak ha introdotto misure rigorose per garantire l'efficace realizzazione dei progetti di sviluppo, in particolare nelle aree rurali. Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato la creazione di agenzie specifiche per facilitare questi progetti, tra cui l'Agenzia di Sviluppo Ulu Rajang (URDA) e l'Agenzia di Sviluppo delle Terre Alte (HDA). Queste iniziative mirano a garantire che i progetti vengano eseguiti in modo ordinato e fluido, contribuendo così al miglioramento delle infrastrutture nelle comunità rurali. L'annuncio è stato fatto durante un evento pubblico a Mukah, dove il Premier ha sottolineato l'importanza di tali sviluppi. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Sarawak è uno stato della Malesia situato sull'isola del Borneo, noto per la sua diversità culturale e le sue risorse naturali.