Malesia: Sarawak interrompe i finanziamenti alle aziende collegate al governo dal 2027

25 Giugno 2024_ Il governo del Sarawak ha annunciato che dal 2027 non fornirà più finanziamenti alle aziende collegate al governo (GLC), a partire dalla Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) e dalla Bintulu Development Authority (BDA). Il Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha dichiarato che queste aziende dovranno cercare autonomamente i propri capitali e investimenti, simili alle imprese private. Questa decisione fa parte degli sforzi del governo per adottare pratiche di gestione snella e utilizzare i fondi disponibili per migliorare le infrastrutture, come scuole e cliniche. Abang Johari ha sottolineato che le GLC dovranno anche restituire dividendi al governo. Lo riporta The Borneo Post. Questa misura mira a rafforzare la posizione finanziaria del Sarawak e prevenire perdite di fondi.