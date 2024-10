Malesia: Sarawak introduce un grant per la ricerca in STEM per studenti

02 Ottobre 2024_ Il governo di Sarawak, attraverso il Ministero dell'Istruzione, Innovazione e Sviluppo del Talento, ha lanciato un grant speciale per supportare gli studenti nella ricerca nei campi della Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM). Il vice ministro Datuk Dr Annuar Rapaee ha annunciato che il finanziamento è disponibile tramite il Sarawak Research Development Council (SRDC) e ha esortato gli studenti a fare domanda per facilitare i loro progetti, come quelli partecipanti alla competizione F1 In Schools. Dr Annuar ha sottolineato l'importanza degli ingegneri nello sviluppo di Sarawak e della Malesia, evidenziando che il governo statale prevede di offrire educazione gratuita in STEM entro il 2026. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il grant è destinato esclusivamente agli studenti di Sarawak, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la tecnologia nella regione.