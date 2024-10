Malesia: Sarawak lancia il Sistema Pangkalan Data Usahawan per potenziare l'imprenditorialità

21 Ottobre 2024_ Il governo di Sarawak ha ufficialmente lanciato il Sistema Pangkalan Data Usahawan Sarawak (ENBASE), una piattaforma progettata per rafforzare il settore imprenditoriale nello stato. Il vice premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan ha dichiarato che il sistema funge da piattaforma unica per generare analisi e rapporti utili alla pianificazione governativa. Attraverso ENBASE, il governo potrà garantire che i programmi di supporto raggiungano i gruppi target, inclusi quelli delle comunità rurali. Awang Tengah ha anche annunciato un finanziamento di RM1,995,000 per il Programma di Sviluppo Premis (Tamu Desa) in Sarawak. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il progetto mira a migliorare la produttività e la competitività degli imprenditori locali, in particolare quelli Bumiputera, promuovendo pratiche sostenibili e innovative.