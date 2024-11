Malesia: Sarawak presenta un bilancio statale da RM15.8 miliardi per il 2025

11 Novembre 2024_ Sarawak ha annunciato un bilancio statale di RM15.8 miliardi per il 2025, presentato dal Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg durante la sessione del Consiglio Legislativo di Sarawak. Questo bilancio segna un incremento del 16% rispetto ai RM13.6 miliardi stanziati per il 2024, evidenziando un impegno crescente per lo sviluppo e la gestione della regione. Abang Johari ha sottolineato l'importanza di questo bilancio per sostenere le iniziative di crescita e sviluppo statale. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Sarawak è uno stato della Malesia situato sull'isola del Borneo, noto per la sua ricca biodiversità e cultura indigena.