Malesia: Sarawak richiede oltre 100 miliardi di ringgit malesi per lo sviluppo infrastrutturale

30 Ottobre 2024_ Il Premier di Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha dichiarato che sono necessari oltre 100 miliardi di ringgit per realizzare vari progetti di sviluppo nel corso del 13° Piano Malese (RMK13). Tra le necessità principali ci sono 38.4 miliardi di ringgit per la costruzione di nuove strade e il potenziamento di quelle esistenti, oltre a 20 miliardi per garantire l'accesso all'acqua potabile. Inoltre, è richiesta una somma di 1,3 miliardi di ringgit per fornire elettricità a oltre 5.500 famiglie che ne sono attualmente prive. Abang Johari ha sottolineato l'importanza di questi investimenti per il progresso di Sarawak, che è un contributore chiave all'economia della Malesia, come riportato da Utusan Borneo. Il governo statale spera che il governo federale prenda in considerazione queste richieste per migliorare le infrastrutture e il benessere della popolazione.