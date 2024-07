Malesia: Scandalo di corruzione coinvolge 13 persone

13 Luglio 2024_ Un grave scandalo di corruzione ha scosso la Malesia, coinvolgendo 13 persone accusate di aver accettato tangenti tra 30.000 e 300.000 ringgit. Le indagini hanno rivelato che i sospettati, tra cui funzionari pubblici, avrebbero facilitato pratiche illecite in cambio di denaro. Le autorità hanno già avviato procedimenti legali e alcuni degli accusati sono stati rilasciati su cauzione. Questo scandalo ha messo in luce le carenze nel sistema di controllo interno e la necessità di riforme per prevenire ulteriori episodi di corruzione. Lo riporta il sito di notizie 中國時報. Le autorità malesi stanno intensificando gli sforzi per combattere la corruzione e ripristinare la fiducia pubblica nelle istituzioni.