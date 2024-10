Malesia: Scoperti milioni in contanti legati a un'inchiesta su corruzione politica

14 Ottobre 2024_ La Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ha rinvenuto oltre RM321,000 in contanti durante le perquisizioni di due case sicure a Kuala Lumpur, dopo un primo intervento in un appartamento di un politico. Il capo dell'SPRM, Azam Baki, ha confermato che tra i soldi trovati vi erano SGD74,000, equivalenti a circa RM243,000, e ulteriori RM78,000 in un'altra location. Queste operazioni sono il risultato di indagini su un caso di corruzione legato a un influente politico e a un ex dirigente del governo di Selangor. La notizia è stata riportata da Harian Metro. Le indagini continuano e potrebbero portare a ulteriori scoperte in altre case sicure e banche, mentre l'SPRM sta seguendo le tracce di investimenti all'estero.