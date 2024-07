Malesia: Sei ex parlamentari Bersatu mantengono i loro seggi

10 Luglio 2024_ Sei ex membri del Parlamento del partito Bersatu manterranno i loro seggi, come confermato dal Presidente del Parlamento, Tan Sri...

10 Luglio 2024_ Sei ex membri del Parlamento del partito Bersatu manterranno i loro seggi, come confermato dal Presidente del Parlamento, Tan Sri Johari Abdul. La decisione è stata comunicata tramite una lettera datata 9 luglio 2024, ricevuta dal Presidente di Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin ha espresso delusione per la decisione, ritenendola in contrasto con l'Articolo 49A(3) della Costituzione Federale. Ha inoltre criticato il Presidente del Parlamento per aver violato la Costituzione, nonostante il suo giuramento di difenderla. Lo riporta Berita Harian. La questione riguarda la presunta vacanza dei seggi parlamentari dei sei ex membri di Bersatu.