Malesia: Senni Home unisce eleganza italiana e calore malese nel design d'interni

10 Settembre 2024_ Senni Home, situato al Bangsar Shopping Centre, è un negozio di arredamento che offre un'esperienza unica, combinando l'eleganza italiana con il calore malese. Il nome 'Senni' è una fusione della parola malese 'Seni', che significa 'Arte', con un tocco italiano, riflettendo l'impegno dell'azienda per il design raffinato. Il negozio presenta una selezione di mobili di alta qualità, tra cui marchi prestigiosi come Ditre Italia e Presotto Milano, offrendo soluzioni personalizzate per ogni casa. La notizia è riportata da atap.co. Senni Home si propone di trasformare le case in rifugi eleganti, con un team dedicato che assicura un servizio eccezionale durante tutto il processo di acquisto e installazione.