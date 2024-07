Malesia: Sequestrati oltre 5 milioni di sigarette di contrabbando a Kota Kinabalu

17 Luglio 2024_ Le autorità malesi hanno scoperto un deposito di sigarette di contrabbando a Kota Kinabalu, Sabah, evitando un'evasione fiscale di oltre 8 milioni di ringgit. L'operazione, condotta dal Dipartimento delle Dogane Reali della Malesia (JKDM) di Sabah, ha portato al sequestro di 5.262.280 sigarette di varie marche. Tre veicoli utilizzati per il contrabbando e tre uomini locali sono stati arrestati. Le sigarette erano destinate al mercato locale per evitare le tasse. Lo riporta Utusan Borneo. Le indagini continuano secondo la Sezione 135 (1) (d) della Legge sulle Dogane del 1967, con pene severe previste per i colpevoli.