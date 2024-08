Malesia: Sistema Anti Dron implementato nelle prigioni per prevenire il contrabbando

11 Agosto 2024_ La Malesia ha avviato l'implementazione di un sistema Anti Dron nelle istituzioni penitenziarie per contrastare il contrabbando di droga. Questa iniziativa è stata realizzata dal Dipartimento Penitenziario in collaborazione con il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione (MOSTI). Le prigioni a rischio, come il Penjara Tapah, sono state dotate di tecnologie per intercettare droni utilizzati per il traffico illecito. Il Dipartimento ha dichiarato di essere sempre in allerta per prevenire tali incidenti, come riportato da Berita Harian. Il Penjara Tapah è noto per essere stato coinvolto in recenti tentativi di contrabbando, evidenziando la necessità di misure di sicurezza avanzate nelle strutture carcerarie.