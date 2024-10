Malesia: Solo l'1% dei rifiuti elettronici viene smaltito in modo sostenibile

12 Ottobre 2024_ In Malesia, solo l'1% dei circa 285.000 tonnellate di rifiuti elettronici prodotti a livello domestico viene raccolto e smaltito in modo sostenibile. Questo dato allarmante evidenzia la necessità di migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti elettronici nel Paese. La situazione attuale solleva preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale e alla salute pubblica, richiedendo interventi urgenti da parte delle autorità competenti. È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e implementare sistemi di raccolta più efficaci per affrontare questa crisi. La notizia è riportata da BH Ahad. Le autorità malesi stanno cercando soluzioni per migliorare la gestione dei rifiuti elettronici, un problema crescente in molte nazioni in via di sviluppo.