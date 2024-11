Malesia: Sospensione della NAFAS per conflitti interni

01 Novembre 2024_ La NAFAS, l'Organizzazione Nazionale degli Agricoltori della Malesia, è stata sospesa a causa di conflitti interni che hanno compromesso le sue operazioni. Il Direttore Generale dell'ente, Amir Matamin, ha emesso l'ordine di sospensione in base alla legge del 1973, consentendo all'organizzazione di presentare ricorso al Ministro dell'Agricoltura entro 30 giorni. Durante il periodo di sospensione, un amministratore sarà nominato per gestire le operazioni e indagare sulla gestione finanziaria dell'ente. La decisione finale del ministro sarà definitiva e non soggetta a contestazione legale, come riportato da Berita Harian. La NAFAS, che rappresenta gli interessi degli agricoltori malaysiani, continuerà a operare sotto la supervisione dell'amministratore fino a nuova comunicazione.