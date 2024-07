Malesia: Stanziati 131 milioni di RM per scuole e programmi islamici a Sabah

7 Luglio 2024_ Il governo dello stato di Sabah ha destinato 131 milioni di ringgit malesi (RM) per lo sviluppo e il funzionamento delle scuole...

7 Luglio 2024_ Il governo dello stato di Sabah ha destinato 131 milioni di ringgit malesi (RM) per lo sviluppo e il funzionamento delle scuole religiose islamiche, delle moschee e dei programmi islamici nel 2024. Il Primo Ministro di Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Noor, ha dichiarato che questo stanziamento fa parte degli sforzi del governo per rafforzare il capitale umano dotato di conoscenza, moralità e integrità. Durante il discorso alla cerimonia di laurea del Mahad Tahfiz Sulaimaniyyah Malaysia Timur, Hajiji ha ribadito l'impegno del governo a fornire i fondi necessari per tali iniziative. La cerimonia si è tenuta presso il Complesso Sportivo Likas a Kota Kinabalu. Lo riporta Utusan Borneo. Questo investimento mira a promuovere l'educazione e i valori islamici nella regione di Sabah, situata nella parte orientale della Malesia.