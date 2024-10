Malesia: Stellantis apre un centro di stoccaggio per pezzi di ricambio nella regione Asia-Pacifico

28 Ottobre 2024_ Stellantis ha annunciato l'apertura di un centro di stoccaggio per pezzi di ricambio in Malesia, destinato a servire 20 paesi...

28 Ottobre 2024_ Stellantis ha annunciato l'apertura di un centro di stoccaggio per pezzi di ricambio in Malesia, destinato a servire 20 paesi dell'area Asia-Pacifico. Questo centro, situato nella Free Trade Zone, migliorerà la qualità del servizio post-vendita e la competitività dei marchi Stellantis, tra cui i prestigiosi marchi italiani Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati. La decisione di stabilire il centro in Malesia sottolinea l'importanza del paese come hub regionale per Stellantis, che ha già investito nella produzione locale. La notizia è stata riportata da paultan.org, evidenziando il crescente ruolo della Malesia nel panorama automobilistico dell'Asia-Pacifico.