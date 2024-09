Malesia: Steven Sim nuovo presidente del DAP di Penang per il periodo 2024-2027

22 Settembre 2024_ Steven Sim è stato nominato nuovo presidente del DAP (Partito dell'azione democratica) dello stato di Penang per il mandato 2024-2027, succedendo al capo ministro Chow Kon Yeow. Sim ha ottenuto 1.237 voti nelle elezioni statali del DAP, posizionandosi leggermente dietro a Ramkarpal Singh, che ha ricevuto 1.247 voti e ora ricoprirà il ruolo di vice presidente del DAP di Penang. Ramkarpal, membro del Parlamento per Bukit Gelugor, ha ottenuto il maggior numero di voti durante le elezioni del partito. La notizia è stata riportata dal New Straits Times. Il DAP è un importante partito politico in Malesia, noto per la sua opposizione al governo e il suo impegno per la giustizia sociale e i diritti civili.