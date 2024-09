Malesia: Successo per il 'Food & Hospitality Malaysia' e 'Sabah Hospitality Fiesta' a Kota Kinabalu

28 Settembre 2024_ Si è svolto a Kota Kinabalu il 'Food & Hospitality Malaysia' (FHM) e la 'Sabah Hospitality Fiesta' edizione Borneo, un evento annuale che promuove l'innovazione nel settore dell'ospitalità. Il Ministro del Turismo, della Cultura e dell'Ambiente, Datuk Christina Liew, ha sottolineato l'importanza di queste manifestazioni per il settore alberghiero e culinario di Sabah. L'evento, che celebra i successi dell'industria, offre anche opportunità per affrontare le sfide e promuovere nuove idee. La fonte di questa notizia è Utusan Borneo. L'iniziativa, che ha avuto inizio nel 1997, è diventata un'importante piattaforma per mettere in risalto la cultura e la gastronomia di Sabah, contribuendo a posizionare la regione come un centro di eccellenza nel settore dell'ospitalità.