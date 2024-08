Malesia: Sultan Ibrahim condanna la corruzione nell'esercito

17 Agosto 2024_ Il Sultan Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong della Malesia, ha denunciato la corruzione all'interno dell'Angkatan Tentera Malaysia (ATM), sottolineando che essa minaccia la sovranità e l'onore del Paese. Durante una cerimonia a Kuala Lumpur, ha affermato che non ci sarà tolleranza per i funzionari militari coinvolti in pratiche corruttive, specialmente nei contratti governativi. Il Sultan ha avvertito che la corruzione nell'acquisto di attrezzature militari potrebbe compromettere la sicurezza nazionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di alti ufficiali militari e del Ministro della Difesa, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, come riportato da BH. L'Angkatan Tentera Malaysia è l'istituzione militare del Paese, responsabile della difesa e della sicurezza nazionale.