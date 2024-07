Malesia: Sultan Ibrahim e il Primo Ministro Anwar Ibrahim promuovono la buona governance

21 Luglio 2024_ Sultan Ibrahim, Re di Malesia, e il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim stanno enfatizzando l'importanza della buona governance per combattere la corruzione e l'appropriazione indebita. Datuk Prof Dr Kassim Thukiman, membro del Consiglio Reale di Johor, ha dichiarato che questa agenda congiunta può portare la Malesia a nuovi livelli di progresso e migliorare l'immagine del paese. Sultan Ibrahim ha sottolineato l'importanza dell'applicazione della legge per guadagnare rispetto internazionale e migliorare l'indice internazionale del paese, aumentando così la fiducia degli investitori stranieri. Dr Kassim ha anche evidenziato il ruolo significativo di Sultan Ibrahim nel mantenere la nazione sulla giusta strada attraverso discussioni regolari con il Primo Ministro e altri funzionari governativi. Harian Metro riporta che Sultan Ibrahim ha preso il giuramento come 17° Re di Malesia il 31 gennaio e la sua cerimonia di insediamento si è svolta oggi a Istana Negara. La collaborazione tra il Re e il Primo Ministro è vista come un passo cruciale per il benessere e l'unità del popolo malese.