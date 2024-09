Malesia: Sultan Ibrahim ordina indagine su abusi legati a casa di beneficenza

17 Settembre 2024_ Il Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong della Malesia, ha richiesto una rapida e approfondita indagine da parte della Polizia Reale Malese (PDRM) riguardo a presunti crimini e abusi su minori associati alla Global Ikhwan Service and Business Holding (GISBH). La decisione è stata presa dopo che diversi rapporti sui presunti abusi sono stati pubblicati dai media. Il Sultan ha sottolineato l'importanza di proteggere la fede islamica e ha esortato a evitare dichiarazioni estreme su questioni religiose, considerate molto sensibili. La richiesta di indagine è stata comunicata oggi attraverso l'ufficio stampa reale (RPO), come riportato da Berita Harian. La GISBH è un'organizzazione di beneficenza che ha attirato l'attenzione per le sue attività, e il Sultan ha evidenziato la necessità di affrontare con cautela le questioni religiose e sociali nel paese.