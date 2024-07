Malesia: Sultan Ibrahim promette un governo giusto e compassionevole

21 Luglio 2024_ Il Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ha dichiarato di voler governare con giustizia, equità e compassione per tutti i cittadini. Durante la cerimonia di incoronazione come 17° Yang di-Pertuan Agong presso l'Istana Negara, ha espresso gratitudine ai Raja-Raja Melayu per la fiducia accordatagli. Sultan Ibrahim ha sottolineato l'importanza di mantenere l'armonia e la stabilità del paese. Ha anche ringraziato Allah per la forza di adempiere ai suoi doveri come capo di stato. Lo riporta Utusan Borneo. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi dignitari e rappresentanti reali.