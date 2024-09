Malesia: Sultan Ibrahim rafforza i legami con la Cina durante la visita di Stato

23 Settembre 2024_ Il Sultan Ibrahim, re della Malesia, ha dichiarato che la sua visita di Stato in Cina ha ulteriormente consolidato l'amicizia e le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Durante gli incontri con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang, sono stati discussi vari temi, ricevendo un'accoglienza positiva da entrambi i leader. Il Sultan ha sottolineato l'importanza di esaminare i risultati della visita e di adottare misure appropriate in settori come l'istruzione, il commercio e gli investimenti. Inoltre, ha elogiato la crescita della Cina negli ultimi vent'anni come esempio da seguire per affrontare le sfide della Malesia. La notizia è riportata da The Borneo Post. La Malesia, un Paese del sud-est asiatico, ha storicamente mantenuto relazioni strette con la Cina, un partner commerciale chiave nella regione.