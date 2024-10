Malesia: Sviluppo di Batu Kawa come nuova città satellite tra Kuching e Bau

28 Ottobre 2024_ Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato che Batu Kawa si trasformerà in una città satellite, contribuendo alla crescita economica della regione. Questo sviluppo è parte di un progetto più ampio che include anche la valorizzazione di Bau come area turistica. Abang Johari ha sottolineato l'importanza di migliorare le infrastrutture, in particolare il sistema di drenaggio, per affrontare le problematiche legate alle inondazioni. Il governo ha già un piano di sviluppo per Batu Kawa previsto entro il 2030, come riportato da Utusan Borneo. Il Premier ha invitato la comunità a unirsi per realizzare questi obiettivi, evidenziando la necessità di un governo stabile per il progresso della regione. Batu Kawa è situata nello stato di Sarawak, nella parte orientale della Malesia, e rappresenta un'area strategica per lo sviluppo urbano.