Malesia: Tamu Besar Kota Belud celebra la cultura e il turismo locale

02 Novembre 2024_ Il Tamu Besar Kota Belud, un'importante manifestazione culturale, ha attratto numerosi visitatori, evidenziando la ricchezza della diversità culturale della Malesia. Il Capo Ministro, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, ha sottolineato l'impegno del governo nel promuovere il potenziale socio-economico e turistico di Sabah, una delle sue regioni. La manifestazione, che riunisce diverse comunità etniche come i Bajau, Kadazandusun, Iranun e Cinesi, rappresenta un simbolo di unità e coesione sociale. Durante l'evento, sono state organizzate varie attività culturali e commerciali per valorizzare i prodotti locali. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Kota Belud è nota per le sue tradizioni e la sua bellezza naturale, offrendo oltre 30 attrazioni turistiche tra cui avventure all'aperto e esperienze culturali.