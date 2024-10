Malesia: Tempesta causa danni a 244 abitazioni a Bandar Chukai

24 Ottobre 2024_ Una tempesta accompagnata da grandine ha danneggiato 244 abitazioni a Bandar Chukai, nel distretto di Kemaman, e nelle aree circostanti. Il consigliere Hanafiah Mat ha dichiarato che le abitazioni colpite si trovano in nove villaggi, tra cui Kampung Tuan e Kampung Gong Pauh, con sette famiglie trasferite in un centro di evacuazione. Sono stati mobilitati 17 team di contrattisti per riparare i danni, supportati da ONG locali. Inoltre, sette scuole hanno subito danni significativi, con alcune chiuse temporaneamente per permettere le riparazioni. La notizia è stata riportata da Harian Metro. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che le lezioni possano riprendere regolarmente entro domenica prossima.