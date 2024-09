Malesia: Tengku Amir Shah diventa presidente di Ital Auto Malaysia, il concessionario ufficiale Ferrari

06 Settembre 2024_ Tengku Amir Shah, Raja Muda di Selangor, ha accettato il ruolo di presidente di Ital Auto Malaysia, il concessionario ufficiale Ferrari nel Paese. Con una passione per le auto di lusso, Tengku Amir Shah mira a elevare l'esperienza del cliente nel mercato malese, enfatizzando la personalizzazione e il servizio di alta qualità. La sua esperienza familiare con le auto esotiche, in particolare con Ferrari, lo ha preparato per questo nuovo incarico, dove intende portare il marchio a nuovi livelli. La notizia è stata riportata da robbreport.com.my. Tengku Amir Shah è anche attivo in iniziative sociali, dimostrando un impegno verso la comunità giovanile malese.