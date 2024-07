Malesia: Toh Puan Na'imah Abdul Khalid parteciperà alla Biennale di Venezia

11 Luglio 2024_ Toh Puan Na'imah Abdul Khalid ha ottenuto il permesso di viaggiare all'estero per partecipare a una mostra d'arte internazionale a Venezia e incontrare il suo avvocato a Londra la prossima settimana. Il giudice del Tribunale di Sessione, Azrul Darus, ha approvato la richiesta di rilascio temporaneo del passaporto di Na'imah per consentirle di partecipare alla Biennale di Venezia dal 16 al 20 luglio. Na'imah, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione non-profit Yayasan Ilham, ha dichiarato che il viaggio è stato programmato per incontrare vari individui durante la sua visita. La notizia è stata riportata da nst.com.my. Na'imah è la moglie dell'ex ministro delle finanze malese Tun Daim Zainuddin, attualmente sotto inchiesta per non aver dichiarato i suoi beni alla Commissione Anti-Corruzione della Malesia.