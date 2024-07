Malesia: Tragedia alimentare a George Town, due bambini morti per avvelenamento

13 Luglio 2024_ Muhammad Luth Syaqir Muhd Sufyan, 5 anni, è morto ieri mentre era in cura presso l'Ospedale di Penang, due giorni dopo la morte del fratello maggiore. Entrambi i bambini erano stati ricoverati dopo aver consumato snack presumibilmente contaminati con veleno per topi a Kampung Padang Jat, Lubu Bakar, Kulim in Kedah. La madre, Nurain Hasmida, 31 anni, ha espresso il suo dolore e spera che l'autopsia riveli la causa della morte e che le autorità prendano provvedimenti. L'incidente ha suscitato indignazione e richieste di regolamentazioni più severe sulla sicurezza alimentare. The Borneo Post riporta che il Ministero della Salute ha avviato un'indagine e la polizia è coinvolta. La comunità ha mostrato grande supporto alla famiglia, evidenziando la necessità di maggiore vigilanza sulla sicurezza dei prodotti alimentari, specialmente quelli destinati ai bambini.