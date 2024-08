Malesia: Tre studenti dispersi dopo naufragio a Lundu

21 Agosto 2024_ Tre studenti della Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Sematan sono stati segnalati come dispersi dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano è affondata nel fiume Batang Kayan, a Lundu. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:00, mentre 15 studenti e un civile stavano tornando da Kampung Selampit a Kampung Sebat. Mentre 13 studenti e tre civili sono stati salvati, i tre dispersi sono stati identificati come Alisma Wilson, 14 anni, Helena Fasha, 14 anni, e Vilkie, 15 anni. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso, ma fino a questo momento i tre studenti non sono stati trovati, come riportato da Utusan Borneo. L'area di Lundu si trova nello stato di Sarawak, sulla costa orientale della Malesia, ed è nota per i suoi fiumi e paesaggi naturali.