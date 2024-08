Malesia: TUMI inaugura il suo store a KLCC con collezioni ispirate all'Italia

08 Agosto 2024_ TUMI ha recentemente inaugurato il suo nuovo negozio presso il Suria KLCC di Kuala Lumpur, presentando le collezioni autunno 2024 in un evento di lusso. La nuova collezione include la linea Turin, realizzata in pregiata pelle italiana, e il 19 Degree Frame, un'espansione della famosa gamma 19 Degree. Il negozio, con un design moderno e accogliente, offre un'esperienza esclusiva ai clienti, riflettendo l'impegno del brand per l'innovazione e l'eleganza. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità locali e ha offerto un'esperienza sensoriale ispirata a Seoul, con workshop e degustazioni. La notizia è riportata da trendgrnd.com. TUMI continua a consolidare la sua presenza in Malesia, sottolineando l'apprezzamento del paese per il design di lusso e la qualità artigianale.