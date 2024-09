Malesia: Turisti invitati a comprendere la cultura locale per evitare shock culturali

02 Settembre 2024_ I turisti stranieri sono stati esortati a informarsi sulla cultura e sullo stile di vita malese prima di arrivare nel Paese, per evitare esperienze negative. Il professor Mohd Hafiz Hanafiah, docente di economia del turismo presso l'Universiti Teknologi Mara, ha commentato le lamentele di alcuni turisti riguardo ai servizi igienici pubblici, che hanno ricevuto una valutazione di cinque su dieci. Le critiche riguardano la scivolosità dei pavimenti, la mancanza di carta igienica e la pulizia generale. È fondamentale che i visitatori comprendano le differenze culturali e le pratiche locali, poiché le norme igieniche possono variare notevolmente da un Paese all'altro, come riportato da thesun.my. Inoltre, il governo malese ha stanziato fondi per migliorare i servizi igienici pubblici in vista dell'iniziativa Visit Malaysia 2026, sottolineando l'importanza di mantenere standard elevati per attrarre turisti.