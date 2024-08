Malesia: UMNO discute il futuro e la giustizia per Najib Razak in vista delle elezioni

04 Agosto 2024_ L'UMNO, il principale partito politico della Malesia, sta esaminando le proposte di 189 delle sue divisioni in preparazione per le...

04 Agosto 2024_ L'UMNO, il principale partito politico della Malesia, sta esaminando le proposte di 189 delle sue divisioni in preparazione per le prossime elezioni generali. Tra i temi discussi vi è la richiesta di giustizia per l'ex presidente del partito, Datuk Seri Najib Razak, attualmente coinvolto in controversie legali. Il Segretario Generale dell'UMNO, Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki, ha dichiarato che le proposte saranno valutate prima del Congresso del partito previsto per il 20 agosto. La fonte di queste informazioni è Berita Harian. Inoltre, si prevede una conferenza stampa speciale il 14 agosto per chiarire i dettagli del Congresso e le proposte da presentare.