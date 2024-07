Malesia: UMNO punta su Johor e Selangor per il rilancio del partito

27 Luglio 2024_ Il Vicepresidente di UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi su Johor e Selangor per il rilancio del partito. Secondo Johari, questi stati sono stati storicamente tra i principali contributori di seggi durante i periodi di successo di UMNO. Ha affermato che UMNO ha il potenziale di vincere 40 dei 56 seggi nel Johor, ma ha riconosciuto che la situazione per i seggi parlamentari è meno promettente. Johari ha anche esortato i leader locali a formare una nuova generazione di giovani leader per affrontare le prossime elezioni. La notizia è riportata da BH Ahad. UMNO, l'Organizzazione Nazionale dei Malayi Uniti, è uno dei principali partiti politici in Malesia, storicamente dominante nella politica del paese.